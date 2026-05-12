Песков: «Отношения России и США по-прежнему на нуле»

Двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами остаются на нулевом уровне, никаких подвижек в них нет. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для нормализации ситуации шаги должна сделать и американская сторона.

«Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему», – сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что шаги, в том числе, должны сделать США.

«Они пока этих шагов не делают», – добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским.


