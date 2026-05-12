Смерть на Тенерифе: что скрывает вспышка хантавируса на круизном лайнере?

Во время эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, скончался сотрудник гражданской гвардии Испании. По данным главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, мужчина умер от сердечного приступа вечером 10 мая в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе. Экстренные службы пытались реанимировать его, но спасти не удалось, сообщает газета "Ведомости".



Вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По информации ВОЗ, всего заболели семь человек, трое из них скончались.

10 мая началась эвакуация пассажиров на Тенерифе. 11 мая BBC сообщила, что у одного из вернувшихся в США пассажиров подтверждён хантавирус, ещё у одного — лёгкие симптомы.