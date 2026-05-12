Карты Visa и Mastercard спасены: Почему Госдума не дала ЦБ право их блокировать

Госдума исключила из законопроекта «Антифрод 2.0» пункт, который давал Банку России право ограничивать срок действия банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ко второму чтению. Инициатива, которая могла затронуть карты Visa и Mastercard, потеряла актуальность.

История вопроса

Изначально планировалось, что регулятор сможет устанавливать сроки действия карт в рамках борьбы с мошенничеством (фродом). Это решение могло напрямую затронуть карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые стали бессрочными после их ухода из России в 2022 году.

Банки выступали против этой нормы, опасаясь вмешательства в отношения с клиентами и коммерческих убытков.

Почему передумали?

Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, большинство россиян уже перешли на карты «Мир».

«Времени было достаточно, чтобы потребители смогли открыть нашу карту, поэтому смысла в этой поправке нет. Поэтому ее и сняли», — заявил он.

При этом проблема мошенничества с устаревшими картами все еще сохраняется, но законодатели считают, что рынок уже саморегулировался.

Стоит отметить, что для карт «Мир» также действует правило бессрочности: банки договорились с НСПК, что они будут работать без ограничений, за исключением некоторых офлайн-операций (например, оплаты транспорта) после 2030 года.