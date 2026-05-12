Средняя цена новостроек в Иркутской области выросла до 163,2 тысячи рублей за квадратный метр

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в первом квартале 2026 года достигла 163 161 рубля за квадратный метр общей площади, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Квартиры улучшенного качества подорожали на 5%, среднего качества – на 0,4%, тогда как стоимость элитных квартир снизилась на 2,8%. Цены на вторичное жилье также выросли.

По данным Иркутскстата, средняя цена вторичного жилья в регионе составила 114 061 рубль за «квадрат», что на 2% выше уровня предыдущего квартала. Квартиры низкого качества подорожали на 3,9%, типовые – на 2,6%, элитные остались на прежнем уровне, а жилье улучшенного качества подешевело на 0,7%. В областном центре цены на жилую недвижимость превышают средние показатели по региону: в новостройках – 172 376 рублей за единицу площади, на вторичном рынке – 128 186 рублей.

Среди регионов Сибирского федерального округа Иркутская область выделяется высокими ценами на рынке недвижимости. Более дорогие новые квартиры зафиксированы только в Республике Алтай, где цена достигает 227,4 тыс. рублей за квадратный метр. По стоимости вторичного жилья Иркутская область уступает трем регионам: Республике Алтай (182,2 тыс. руб. за кв м), Тыве (139,8 тыс.) и Новосибирской области (121,4 тыс. руб.).

По итогам 2025 года Иркутская область стала четвертой среди регионов СибФО по объему выдачи ипотечных кредитов на квартиры в новостройках. Ее доля составила 10,18%.