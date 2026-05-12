В Иркутске летом высадят 450 тысяч цветов

Муниципальное предприятие «Горзеленхоз» готовится к летнему сезону и планирует высадить на городские клумбы Иркутска 450 тысяч однолетней рассады. Общая площадь цветников превысит 11 тысяч квадратных м. Дизайн-проекты озеленения презентовали мэру города Руслану Болотову.

«Областной центр украсят петунии, бархатцы, колеусы, агератумы, цинерарии, антирриумы, альтернатеры, кохии, алиссумы, герани, бегонии, газании, гвоздики, гауры, полюбившаяся всем вербена бонарская и многие другие. Ассортимент подбирается индивидуально для каждой территории. В этом году акцент сделан на многогранность, геометрию и 3D-визуализацию. Все растения сочетаются по фактуре, цветам и могут расти вместе», – сообщила мастер агрокомплекса Лариса Костиш.

Самые большие клумбы традиционно расцветут в сквере имени Кирова, на бульварах Гагарина и Постышева, у цирка, на Иерусалимской горе, у стелы «Иркутск – город трудовой доблести», в парке Парижской коммуны и у кинотеатра «Россия» в Ново-Ленино. В подвесные и напольные вазоны высадят более 11 тысяч цветов, а на Нижней Набережной установят 80 новых навесных вазонов, что вдвое больше прошлогоднего количества. Зеленые скульптуры «Семь гномов» и «Медведь» покроют 26 тысяч корешков седума.