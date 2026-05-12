Freedom Finance: Российская экономика покажет очень слабый рост в 2026 году

Правительство пересмотрело прогноз роста ВВП на 2026–2027 годы с 1,3% и 2,8% до 0,4% и 1,4% соответственно. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, который также отметил, что, по предварительной оценке кабмина, базовый показатель экономики России за первый квартал снизился на 0,3% в годовом выражении.

«Напомним, что негативная динамика ВВП фиксируется впервые с первого квартала 2023-го, когда он сократился на 1,8% г/г», — приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, по новому прогнозу правительства, к росту экономика вернется во втором полугодии. «Мы считаем, что в текущем году среди вызовов для нее останутся дефицит кадров, высокие ставки по кредитам и инфляция, усиление налогообложения бизнеса», — поясняет аналитик.

«Полагаем, что инвестиции в основной капитал, которые являются одним из главных драйверов роста для ВВП, по итогам года снизятся на 1–1,5%, а темп роста промышленного производства, в том числе обрабатывающих отраслей, будут самыми слабыми за последние три года и составят 0,3–0,6%», — прогнозирует Мильчакова. «Средний курс доллара достигнет трехлетнего минимума в диапазоне 80–83 руб.», — уточняет эксперт.

По мнению аналитика, на фоне этих тенденций замедленное снижение ключевой ставки и укрепление рубля лишь усиливают основания для осторожных оценок. «Ориентир по ключевой ставке ЦБ до конца года мы пересмотрели с 11–12% до 12–12,5%», — сообщает Мильчакова. «Наш прогноз роста ВВП снизили с 1–1,5% до 0,2–0,8%», — заключает Наталья Мильчакова.