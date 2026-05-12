НДС без вычетов: почему пониженные ставки могут быть невыгодны для компаний

С 2026 года для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН) вводятся новые правила. Теперь при достижении определенного порога дохода им придется платить налог на добавленную стоимость (НДС).

Как будут работать новые ставки?

Вводится прогрессивная шкала ставок в зависимости от годового дохода:

  • 0% НДС: Доход до 20 млн рублей.
  • 5% НДС: Доход от 20 млн до 272,5 млн рублей.
  • 7% НДС: Доход от 272,5 млн до 490,5 млн рублей.
  • 22% НДС: Доход свыше 490,5 млн рублей. При достижении этого лимита бизнес также теряет право на применение УСН.

Льготы и переходный период

Для бизнеса предусмотрены меры поддержки, чтобы смягчить переход:

  • Право на отказ: Компании, которые впервые стали плательщиками НДС в 2026 году (по ставкам 5% или 7%), смогут отказаться от этих льготных ставок уже через год, не дожидаясь истечения стандартного трехлетнего срока.
  • Гибкость: Переход с общей ставки (22%) на пониженную (5% или 7%) можно будет сделать с начала любого квартала.
  • Мораторий на штрафы: В 2026 году предпринимателей не будут штрафовать за первое нарушение правил уплаты НДС.
  • Важный нюанс: При использовании пониженных ставок (5% и 7%) бизнес не сможет принимать НДС к вычету. Это право сохраняется только при работе по общей ставке 22%.

