В Бодайбо организовали подвоз питьевой воды

В Бодайбо ночью 12 мая запустили водозаборную станцию «Роса» после коммунальной аварии. Мэр города и района Евгений Юмашев доложил областной комиссии по ЧС, что система наполняется водой, и в нижней части города водоснабжение уже появилось. Однако подаваемая вода пока техническая – использовать ее для питья и приготовления пищи нельзя.

«После дезинфекции системы водоснабжения специалисты Роспотребнадзора проведут лабораторные исследования и примут решение, можно ли употреблять воду в пищу. Информацию обязательно доведут до жителей Бодайбо», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он также поблагодарил жителей за терпение, отметив, что в этом году им пришлось уже дважды столкнуться с коммунальными авариями. В город самолетом доставлена бутилированная вода, ее распределением занимаются волонтеры, а вертолетом МЧС из Киренска переброшено еще 1,5 тонны.


