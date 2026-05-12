Дефицит АИ-95 в России растет: почему бензина не хватает перед летом

На российском топливном рынке усиливается дефицит бензина марки АИ-95. Основными причинами стали внеплановые ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов, снижение объемов первичной переработки и сезонный рост спроса, сообщает "Коммерсант". Участники рынка отмечают, что НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого бензина АИ-92. Тем временем спрос на АИ-95 перед летним сезоном растет значительно быстрее, чем предложение. Внебиржевые продажи этого топлива идут с премией около 10%, но даже по такой цене приобрести его становится крайне сложно.

Согласно обзору Национального биржевого ценового агентства, 8 мая на торгах было реализовано 32,64 тыс. тонн бензина — на 5,9% меньше, чем днем ранее. Продажи АИ-92 снизились на 8,9% до 20,34 тыс. тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12,24 тыс. тонн. Объем неудовлетворенного платежеспособного спроса составил 23,46 тыс. тонн для АИ-92 и 26,34 тыс. тонн для АИ-95.



Источник в отрасли сообщил, что дефицит АИ-95 уже сформировался накануне сезона высокого потребления. Летом спрос на этот вид топлива традиционно растет быстрее, так как в отпускной период автомобилисты предпочитают именно АИ-95. В условиях сокращения производства нефтепродуктов и внеплановых ремонтов НПЗ нефтекомпании в первую очередь обеспечивают собственные сбытовые структуры.



Главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко подтверждает нехватку АИ-95 на биржевом рынке. Он отмечает, что объемы первичной переработки существенно ниже плановых, и нефтяники вынуждены выбирать, какой бензин производить. Тем не менее, по мнению аналитика, ситуация далека от критической: фактический пролив топлива на АЗС сейчас на 7–10% ниже уровня прошлого года, а имеющихся запасов и мощностей хватает для покрытия спроса.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что жалоб на дефицит бензина не поступало, дефицита не наблюдается, а на Биржевом комитете вопрос нехватки топлива не поднимался.



Один из участников рынка отметил: «Приобрести АИ-95 на бирже стало крайне сложно — спрос превышает предложение в десятки раз».

Биржевые котировки остаются относительно стабильными благодаря механизму, ограничивающему рост и падение цен в пределах +0,01% и –3% от текущей рыночной стоимости. По итогам торгов 8 мая цена АИ-92 в европейской части России выросла на 0,01% до 65,99 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,16% до 71,89 тыс. руб. за тонну. При этом внебиржевые объемы продаются с премией около 10%, но предложение остаётся ограниченным.

Напомним, Иркутская область вошла в тройку регионов Сибири с самым дорогим бензином. Самый дорогой в СФО бензин марки АИ-92 отмечается в Республике Алтай – в среднем он стоит здесь 66,7 рубля за литр, в Республике Тыва – 65,9 рубля, Иркутской области – 64 рубля. Также в топ-3 Приангарье и по ценам на дизельное топливо: тут оно стоит 82,4 рубля за литр. Дороже только в Тыве – 86,7 рубля, Красноярском крае – 83,5 рубля. По ценам на бензин марки АИ-95 Иркутская область четвертая в Сибири с показателем 67,5 рубля. В топ-3 вошли Республика Алтай – 70,7 рубля, Тыва – 70 рублей, Красноярский край – 67,8 рубля.