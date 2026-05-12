Сбер запустил безопасный аккаунт для детей

Теперь у детей от 6 до 13 лет появился собственный детский Сбер ID , который даёт доступ в безопасный цифровой мир, где ребёнок может самостоятельно исследовать интересные ему сервисы и получать удовольствие от развлечений, обучения и покупок. Доступ к нему родители могут настроить через мобильное приложение СберБанк Онлайн.

Ранее, чтобы дать ребёнку послушать музыку или заказать снеки, родителям приходилось пользоваться своим аккаунтом. Теперь у детей есть собственный Сбер ID, который предоставляет доступ к подходящему по возрасту контенту и сервисам.

Например, в музыкальном сервисе Звук ребёнок найдёт хиты и полезные подкасты, а также составит собственный плейлист, в онлайн-магазине Самокат сможет заказать снеки с быстрой доставкой, в Фоксфорде — исследовать новые области знаний, готовиться к олимпиадам, изучать школьные предметы и иностранные языки, а в Алгоритмике — развивать цифровые навыки и обучаться основам искусственного интеллекта. В результате ребёнок учится самостоятельности, а родители могут быть спокойны: всё происходит в защищенной среде с продуманными механизмами контроля.

Чтобы подключить детский Сбер ID, необходимо установить на телефон ребёнка приложение СберKids, а затем добавить туда детскую СберКарту. После этого родителю нужно активировать детский аккаунт в разделе «Близкие» в приложении СберБанк Онлайн и следовать дальнейшим подсказкам. Подробную информацию можно узнать на сайте .

«Для детей важно чувствовать себя самостоятельными в цифровом пространстве. Детский Сбер ID даёт им такую возможность: они могут свободно и с удовольствием пользоваться любимыми сервисами, учиться новому и выбирать то, что им действительно нравится, оставаясь при этом в безопасности. Мы видим большой спрос на такие решения — миллионы ребят уже используют наши детские продукты. Уверен, что аккаунт Сбер ID сделает их опыт ещё удобнее, понятнее и полезнее», — Иван Кузьмин, вице-президент-директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка.

