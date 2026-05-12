Новости

Круглый стол по теме ИЖС: Дом за городом - как превратить "хочу" в "живу"
«Загород – это очень разные форматы». Ольга Иванова, «Камертон», – о тонкостях выбора готового дома
Жизнь за городом – мечты и реальность: Что ждет покупателя на пути к своему дому?
«Не верьте стереотипам!». Компания «Сибиряк» доказывает, что в доме из бруса жить тепло
Все материалы сюжета

Бизнесмена из Тулуна уличили в невыплате зарплаты работникам: возбуждено дело

Уголовное дело возбудили в городе Тулуне Иркутской области. Фигурантом стал местный бизнесмен, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с ноября 2025 года по май 2026 года при наличии возможности индивидуальный предприниматель полностью свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату семерым работникам камнеобрабатывающего цеха, задолжав им не менее 730 тысяч рублей.

В настоящее время проводится расследование, в рамках которого будет дана оценка действиям причастных лиц, а также приняты меры для возврата денег людям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес