Директору спорткомплекса в Братске заменили условный срок на реальный за коррупцию

Приговор бывшему директору спортивного комплекса в Братске ужесточили в Иркутской области: условное наказание заменили на реальное. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2020-2023 году мужчина получал деньги – от 10 до 25 тыс. рублей – от лиц, которым назначались обязательные работы. Руководитель направил в уполномоченные органы фиктивные документы о якобы полной отработке общественно полезных работ 11 гражданами без фактического отбытия наказания.

Ранее суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и оштрафовал на 350 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры условное наказание заменили на реальное, отправив мужчину в колонию общего режима на 4 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
