Повлияет ли на Россию саммит США – Китай?

С 13 по 15 мая пройдет официальный визит в Китай президента США Дональда Трампа. Предположительно председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер будут обсуждать взаимную торговлю, в том числе поставки американских энергоресурсов и сельхозпродукции, сотрудничество в сфере технологий и освоения космоса, а также геополитические темы, в том числе иранский вопрос.

«Масштабных прорывов американо-китайские переговоры на высшем уровне, по нашему мнению, не принесут. В то же время не исключаем, что Китай в ответ на частичное снятие или продление заморозки санкций, в том числе касающихся редкоземельных металлов, пойдет на расширение закупок в Штатах сельхозпродукции, например соевых бобов. В геополитической сфере существенных сдвигов ожидать не приходится», – Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

По всей видимости, Трамп рассчитывает, что Китай окажет влияние на Иран с целью разблокировки Ормузского пролива.

«Однако маловероятно, что Пекин пойдет на такие шаги, да и сам Иран отнесся бы к подобному давлению негативно. Влияние американо-китайской встречи на российскую экономику проявится лишь в том случае, если Китай согласится нарастить закупки нефти у США за счет сокращения поставок из России или полного отказа от них под угрозой вторичных санкций. Однако Пекин, скорее всего, не станет предпринимать невыгодный для себя шаг», – говорит эксперт.

По мнению Натальи Мильчаковой, на российский фондовый рынок итоги саммита способны оказать воздействие, если Китай публично объявит о намерении обратиться к Ирану с просьбой разблокировать Ормузский пролив.

«Такое развитие событий повлияет на котировки акций через динамику цен на нефть. Однако вероятность реализации этого сценария крайне невелика. Таким образом, существенных изменений на российском фондовом рынке на фоне встречи американского и китайского лидеров, вероятнее всего, не произойдет. До конца текущей недели прогнозируем колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650–2750 пунктов», – заключает аналитик.