Россия продолжает наращивать товарооборот с Азией

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), положительное сальдо внешней торговли РФ за первый квартал текущего года снизилось на 11,9% к объему за тот же период 2025-го и составило $30,3 млрд. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, Экспорт сократился на 0,1% в годовом выражении (г/г), до $97,2 млрд, импорт вырос на 6,3% г/г, до $66,9 млрд.

«При этом совокупный внешний товарооборот России в январе – марте вырос на 2,4% г/г, до $164,1 млрд», — приводит данные эксперт. По словам Мильчаковой, государства Юго-Восточной Азии, в первую очередь Индия и Китай, в этом году обеспечивают почти 45% совокупного российского товарооборота. «На указанные страны приходится около двух третей поставок российских энергоресурсов», — уточняет аналитик.

«Экспорт из России в страны Юго-Восточной Азии и импорт из них в первом квартале выросли на 3,7% и 6,2% г/г, до 76,9 млрд и до 45,2 млрд соответственно. Поставки в остальные регионы мира из РФ сократились», — сообщает Мильчакова.

Аналитик поясняет, что динамика показателей внешней торговли России со странами Азии связана с ближневосточным конфликтом, который привел к блокировке Ормузского пролива и дефициту на мировом топливном рынке, а также с высоким спросом в Китае и в Индии на российские энергоресурсы. «Еще одной причиной роста стало временное исключение из санкций США для импортеров российской нефти из третьих стран», — подчеркивает Мильчакова.

По словам эксперта, несмотря на ожидаемое прекращение иранского конфликта, в южных портах России, из которых нефть экспортируется в Индию, ее премия к цене Brent сократилась за предыдущую неделю всего на $2–4 с барреля. «Это говорит о сохраняющемся высоком спросе и о том, что на ближайшее время рынок предполагает сохранение дефицитных явлений», — считает Мильчакова.

«Мы считаем, что по итогам 2026 года тренд на снижение экспорта из России может завершиться, а тенденция к увеличению импорта усилится из-за замедления роста ВВП и промышленного производства», — прогнозирует аналитик. «На динамику сальдо внешней торговли РФ в текущем году продолжит влиять ситуация на рынке нефти», — заключает Наталья Мильчакова.