В столице Приангарья подвели итоги «Тотального диктанта»

В этом году проверить свою грамотность решились 702 человека. 72 из них стали отличниками, что составляет почти 10% от общего числа участников и является рекордным показателем за всю историю проведения диктанта в городе. Энергохолдинг Эн+ поддержал акцию: предоставил уникальную площадку на Иркутской ГЭС и подарил всем отличникам книги Алексея Варламова — автора текста диктанта этого года.

В этом году текст посвятили истории семьи Пушкина. Организаторы рассказали о самых распространённых ошибках: чаще всего участники путались в выборе слитного или раздельного написания слов «тоже» и «также». Кроме того, многие писали «пушкинская поэзия» с заглавной буквы, хотя в этом контексте требуется строчная.

«Тотальный диктант» — уникальная возможность не только потренировать себя и встретиться с единомышленниками, но и побывать в необычных местах. Уже третий год одной из самых необычных площадок становится Иркутская ГЭС. Места по предварительной записи на этой площадке закончились менее чем за час.

— Русский язык я очень люблю, поэтому и хожу каждый год. Во-первых, грамотность свою проверить, а во-вторых, это престижно. Обычно пишу на «отлично», лишь в первый раз получила четвёрку — тогда участникам достался особенно сложный текст Льва Толстого, из «Войны и мира» попалось предложение на целую страницу. Но год за годом вижу, что интерес к русскому языку растёт. «Тотальный диктант» помогает людям сохранять культуру речи и уважение к родному языку, — Нина Дмитриевна, филолог и бывший учитель русского языка, 16 раз писала «Тотальный диктант».

— В день диктанта на Иркутск обрушились снег, ветер и мороз. Но, несмотря на погоду, на площадки пришло большое количество участников. Мне радостно видеть на сегодняшнем награждении семейные пары, которые вместе написали диктант и получили заслуженную «пятёрку», и самых разных участников — от школьников до тех, кто приходит на акцию уже более десяти лет. Конечно, такие события не могли бы состояться без поддержки надёжных партнёров, и именно таким партнёром уже не первый год является Эн+, — Кристина Макарова, главный координатор акции в городе Иркутске.

Таким образом, «Тотальный диктант» в Иркутске вновь подтвердил свой статус не только как проверки грамотности, но и как значимой культурной инициативы, объединяющей разные поколения при активной поддержке бизнеса.