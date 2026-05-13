Инфляция на российских маркетплейсах оказалась ниже официальной: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: конфликт на Украине близится к завершению, инфляция на российских маркетплейсах оказалась ниже официальной, индексация стоимости коммунальных услуг в 2027 году может составить 8,7%, а в Иркутской области возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. Подробнее – в обзоре СИА.

Конец близок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине близится к завершению, однако конкретных дат пока нет. «Багаж наработок в плане мирного процесса позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», – сказал он.

Инфляция ниже

Товары на российских маркетплейсах за три последних года дорожали медленней, чем росла стоимость потребительской корзины, отмечают аналитики Ассоциации представителей электронной торговли. За 39 месяцев, которые были изучены, накопленный индекс цен маркетплейсов составил 96,88 пункта против 116,67 пункта индекса потребительских цен. Существеннее всего подорожали зоотовары, при этом подешевели аксессуары, обувь, одежда, электроника.

Коммунальная индексация

Минэкономразвития РФ сделало прогноз по индексации коммунальных услуг на ближайшие годы. По подсчетам министерства, цену в 2027 году проиндексируют на 8,7%, в 2028 году – на 7,1%, в 2029 году – на 6,1%. Вместе с тем изменения будут зависеть от прогнозируемой инфляции, компенсации отклонения фактической инфляции от учтенной ранее в прогнозе и других факторов.

Невыплата зарплаты

Уголовное дело возбудили в городе Тулуне Иркутской области в отношении местного бизнесмена. По версии следствия, с ноября 2025 года по май 2026 года при наличии возможности он полностью более двух месяцев не выплачивал заработную плату семерым работникам камнеобрабатывающего цеха, задолжав им не менее 730 тысяч рублей. В настоящее время ведется расследование.

Ремонт гостиницы

Ремонт гостиницы аэропорта Иркутска, который проходит в несколько этапов, продолжат в 2026 году. «В планах на 2026 год – продолжение косметического ремонта и обновление ковровых покрытий в номерном фонде и общественных зонах», – пояснили в пресс-службе авиаузла. Ранее обновили стены и пол в других помещениях.