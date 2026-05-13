«Экономика проявила себя достойно»: Глава Минэка отчитался Путину о росте и новых вызовах

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российская экономика успешно преодолела сложный период и сейчас вступает в фазу стабилизации. По его словам, за последние три года страна показала «очень хорошие темпы» роста, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.

Министр подчеркнул, что экономика развивается циклично, и после периода бурного роста всегда следует «период донастройки», который наблюдается сейчас. Он также отметил рост доходов населения и выразил надежду на смягчение денежно-кредитной политики в будущем.

15 главных тезисов

1. Цикличность роста: За периодами большого экономического роста всегда следует фаза стабилизации.

«Надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и за периодами такого большого роста... всегда следует фаза стабилизации», — Максим Решетников.

2. Высокие темпы: За последние три года рост российской экономики составил 10% в реальном выражении.

«Это очень хорошие темпы», — Решетников.

3. Мировое лидерство: Россия удерживает 4-е место в мире по паритету покупательной способности.

4. Сокращение разрыва с США: С 2017 года ВВП на душу населения в РФ вырос с 43% до 56% от уровня США.

«А вот, например, наши европейские... соседи, как правило, разрыв увеличивали», — министр.

5. Замедление в 2026-м: Прогноз роста ВВП на 2026 год снижен до 0,4% (после роста свыше 4% в 2023–2024 гг.).

6. Достойное сопротивление: Несмотря на санкции, экономика проявила себя «весьма достойно».

7. Рост доходов: Реальные денежные доходы россиян за три года выросли на 26%.

8. Зарплаты: Реальные зарплаты растут более чем на 8%.

9. Текущий рост: В I квартале доходы населения выросли на 2,6% (при инфляции 5,6%).

10. Шанс для смягчения: Низкая инфляция создает условия для будущего снижения ключевой ставки ЦБ.

11. Платформенная экономика: В России около 1 млн компаний зависят от десятка крупных платформ.

«Они маленькие, а те – суперкрупные. Поэтому надо находить баланс», — Решетников.

12. Честная конкуренция: Министр выступил против предоставления скидок иностранным продавцам (например, китайским) в ущерб российским.

13. Вовлечение ветеранов: Минэк разрабатывает программу по вовлечению ветеранов СВО в малый бизнес.

«Возвращаются такие с идеями, с энергией, с желанием», — Решетников.

14. Инвестиции: Восстановление роста инвестиций ожидается с 2027 года.

15. Стабилизация: Решетников считает, что экономическая ситуация в стране стабилизируется.

Ранее эксперты на форуме "Россия зовёт" спорили о состоянии российской экономики. Их мнения разошлись. Игбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, отметил, что экономика не находится в кризисе, а успешно адаптируется к изменениям. В то же время Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГИМО, охарактеризовала ситуацию одним словом — «нестабильность», подчеркнув, что разные отрасли переживают разнонаправленные процессы: одни находятся в кризисе, другие растут, а третьи ожидают рецессии. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. Столыпина, выразил уверенность, что в текущем году не стоит ожидать массового снижения зарплат или роста безработицы. По его мнению, работа и оплата труда сохранятся на приемлемом уровне, а вопрос о наличии кризиса остаётся субъективным.