ЦБ: Облигации обогнали акции по доходности в апреле 2026 года

В апреле 2026 года корпоративные облигации стали самым доходным инструментом на российском финансовом рынке, обеспечив инвесторам прибыль в диапазоне от 1,4% до 2% годовых. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральным банком.

Согласно материалам регулятора, доходность облигаций напрямую зависела от их кредитного рейтинга. Лидером по доходности стали бумаги с рейтингом «BBB» (2%), за ними следуют облигации с рейтингом «ААА» (1,8%) и «А» (1,7%). Наименьшую, но всё же положительную доходность в этой группе показали бумаги с рейтингом «АА» (1,4%).

В то же время акции нефтегазового и химического секторов, а также долларовые депозиты продемонстрировали отрицательную динамику, показав наибольший убыток среди всех инструментов российского рынка.