Новости

Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Эксперт: Закрытие ресторанов в Иркутске – это следствие «естественного отбора»
«Работать по-старому уже не получится»: Эксперт объяснила причину массового закрытия ресторанов в Иркутске
«Массовое закрытие ресторанов в Иркутске не остановится»: эксперт о ситуации на рынке
Все материалы сюжета

Лимит на переводы через СБП для бизнеса вырастет до 30 млн рублей

Центральный банк рассматривает возможность значительного увеличения лимита на переводы для юридических лиц через Систему быстрых платежей (СБП). Как сообщает пресс-служба регулятора, максимальная сумма одного платежа может быть увеличена до 30 млн рублей, передаёт ТАСС.

В ЦБ пояснили, что для внедрения этого изменения потребуется масштабная техническая доработка как самой системы, так и программного обеспечения банков-участников. Ожидается, что все необходимые работы и внесение изменений в правила платежной системы будут завершены к 2027 году.

Сейчас максимальная сумма одной операции перевода через СБП для бизнеса составляет 1 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес