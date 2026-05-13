Почему маркетплейсы сдерживают инфляцию и чем это может закончиться

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) выяснила, что за последние три года цены на товары на маркетплейсах росли в разы медленнее, чем официальная инфляция. Однако эксперты предупреждают: эта модель субсидирования скидок за счет самих площадок неустойчива и может измениться, передаёт газета "Ведомости".

Ключевые выводы исследования:

Медленный рост: Накопленный индекс цен на маркетплейсах составил 96,88 пункта против 116,67 пункта у Росстата (ИПЦ).

Лидеры роста и падения: Сильнее всего подорожали зоотовары (+23%), а электроника и одежда, наоборот, подешевели (на 2% и 8,4% соответственно).

Комиссии растут: При этом площадки (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет) за тот же период увеличили комиссии для продавцов в 2–4 раза.

Почему цены ниже?

Эксперты объясняют это агрессивными скидками, которые маркетплейсы софинансируют из своего кармана, чтобы удержать покупателей. Также помогают эффект масштаба и дешевые поставки из Китая.

Что будет дальше?

Субсидии снизятся: Объем скидок от площадок будет сокращаться, а условия для продавцов — ужесточаться.

Модель Amazon: Россия может перейти к системе, где основную часть скидок оплачивают сами селлеры (продавцы).

Риски для бизнеса: Постоянное давление на цены делает российский малый и средний бизнес неконкурентоспособным по сравнению с дешевым импортом.

«Комиссии и расходы растут. Разумно ожидать, что разрыв в ценах между онлайном и офлайном со временем будет сокращаться», — прогнозируют аналитики.

Напомним, темпы роста крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries и Ozon — начинают замедляться. По прогнозам, в 2026 году их совокупная доля на рынке онлайн-торговли увеличится лишь на 5 процентных пунктов. Для сравнения: в 2025 году рост составил 11 п. п., а в 2024-м — 9 п. п. Как отмечают аналитики, рынок переходит к стадии зрелого роста. По данным Data Insight, универсальные маркетплейсы уже контролируют 81% всех онлайн-заказов и 62% объема продаж в денежном выражении. На фоне такой высокой концентрации дальнейшее быстрое расширение становится всё более сложной задачей.