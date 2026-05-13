Трамп заявил о скором окончании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором окончании конфликта между Россией и Украиной, передаёт РБК. Об этом он заявил на пресс-конференции перед отправкой в Китай, отметив: «Окончание приближается».

Отвечая на вопрос о возможной поездке в Россию в этом году, Трамп пообещал сделать всё, что от него потребуется для улучшения отношений.

Ранее президент России Владимир Путин 9 мая также заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 12 мая подчеркнул, что проведённая работа в формате трёхсторонних переговоров позволяет говорить о приближении к завершению конфликта, однако конкретики пока нет.

«Президент говорил, что Россия остаётся открытой для контактов и приветствует продолжение посреднических усилий со стороны США», — отметил Песков.

Комментируя перемирие между Россией и Украиной, объявленное с 9 по 11 мая, Дональд Трамп заявил, что эта приостановка боевых действий может стать началом завершения конфликта. По его словам, «мы с каждым днём всё ближе и ближе к миру».