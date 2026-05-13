Правительство поддержало продление «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила продление «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Изначально срок действия упрощенного порядка оформления гаражей и земли под ними должен был истечь в сентябре текущего года.

Изменения предлагается внести в закон о введении в действие Земельного кодекса РФ. Авторами законопроекта стали первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что закон о «гаражной амнистии» действует в России с 2021 года. Он позволяет гражданам оформить в собственность капитальные одноэтажные гаражи без жилых помещений, построенные до 30 декабря 2004 года, а также зарегистрировать права на земельные участки под ними. С момента вступления «гаражной амнистии» в силу в РФ были зарегистрированы права собственности на 746 000 гаражей и земельных участков под ними.