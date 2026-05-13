На каких условиях должны работать удаленщики этим летом

Аналитика hh.ru показывает, что этой весной (за последние 30 дней) жители Иркутской области обновили более 138 тыс. резюме. Причем почти 200 соискателей указали, что ищут работу или подработку на именно на удаленке.

Особенно актуальным этот формат занятости становится ежегодно весной и в преддверии лета. Так, за последний год порядка 40% опрошенных hh.ru россиян работают в летние месяцы даже в отпуске. В связи с этим эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов, рассказал, на каких условиях россияне должны работать на удаленке, как это закрепить в трудовом договоре и может ли работодатель вернуть удаленщика в офис.

Какие условия должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре при удалённой работе?

В трудовом договоре обязательными условиями работы на удаленке должны быть прописаны такие нюансы как выполнение работы на удаленке (не на территории работодателя), место выполнения работы (это может быть дом работника, коворкинг и т.п.), сумма и порядок компенсации за использование работником собственного оборудования и иных средств, например, интернета. Кроме того, в трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору можно указать срок работы на удаленке (бессрочно или в пределах какого-то количества месяцев), порядок взаимодействия, режим рабочего времени, случаи вызова в офис работодателя. Чем подробнее стороны пропишут регламент взаимодействия, тем проще будет дальнейшее взаимодействие.

Можно ли перевести сотрудника на удалёнку без его согласия или вернуть его с удаленки в офис?

Работодатель может перевести сотрудника без его согласия лишь в исключительных чрезвычайных ситуациях. В этом случае режим удаленной работы прекращается в связи с прекращением обстоятельств, которые стали основанием для установления удаленной работы либо отмены соответствующих решений. В иных случаях, если перевод на удаленную работу был бессрочным, возврат работника в офис может оказаться затруднительным для работодателя, то есть просто так вернуть удаленщика, без серьезных оснований компания не может.

Как регулируется и отслеживается рабочее время сотрудников на удаленке?

Режим рабочего времени устанавливается работником по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором, локальными актами или коллективным соглашением. То есть в трудовом договоре может быть указано время работы, если этого нет, сотрудник сам устанавливает рабочие часы. Однако контроль рабочего времени удаленного работника представляется затруднительным, поскольку рабочее место не находится под прямым или косвенным контролем работодателя.

Должен ли работодатель компенсировать сотруднику расходы на интернет, оборудование или рабочее место?

Работодатель обязан выплачивать компенсацию работнику за использование его оборудования и иных средств работника, которые он использует для выполнения рабочих задач, а также обязан возместить расходы, понесенные в связи с их использованием. А вот сумма компенсации и порядок компенсации уже определяются самим работодателем.

Кто несёт ответственность за безопасность труда при работе удаленщика?

Работодатель при дистанционной работе исполняет не все обязанности по охране труда, а только их часть. Например, если какой-либо несчастный случай произошел с работником в офисе или не промышленной площадке, то компания обязана провести расследование. А вот в случае наступления несчастного случая с удаленщиком работодатель проводит расследование на основании поступившей информации от самого работника. Важно, что работник может предъявить иск к работодателю о компенсации морального вреда, если травма была получена дистанционным работником в рабочее время в процессе исполнения должностных обязанностей.