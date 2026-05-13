Путин предложил кандидата на должность прокурора Иркутской области

Президент России Владимир Путин приложил кандидата на должность прокурора Иркутской области. Подробности об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.
«В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для проведения консультаций по кандидатуре Паволина Сергея Владимировича для назначения на должность прокурора Иркутской области», – отметил он.
Клишас пояснил, что комитеты СФ по поручению председателя Совета Федерации рассмотрят указанную кандидатуру на заседании 19 мая 2026 года.
Предыдущий прокурор Иркутской области Андрей Ханько ушел в отставку 17 февраля 2026 года в связи с истечением срока полномочий. Его назначили на эту должность в феврале 2021 года на 5-летний срок.