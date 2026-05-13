Путин предложил кандидата на должность прокурора Иркутской области

Президент России Владимир Путин приложил кандидата на должность прокурора Иркутской области. Подробности об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для проведения консультаций по кандидатуре Паволина Сергея Владимировича для назначения на должность прокурора Иркутской области», – отметил он.

Клишас пояснил, что комитеты СФ по поручению председателя Совета Федерации рассмотрят указанную кандидатуру на заседании 19 мая 2026 года.

Предыдущий прокурор Иркутской области Андрей Ханько ушел в отставку 17 февраля 2026 года в связи с истечением срока полномочий. Его назначили на эту должность в феврале 2021 года на 5-летний срок.

Сергей Паволин родился в 1976 году. Имеет высшее юридическое образование – в 1997 году окончил дневное отделение Саратовской академии права. С ноября 1997 года начал службу в прокуратуре Смоленской области, где последовательно занимал разные должности от помощника Сафоновского межрайонного прокурора до начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Смоленской области. С октября 2013 года являлся заместителем прокурора Ростовской области. С 24 марта 2021 года в соответствии с указом президента – прокурор Мурманской области.