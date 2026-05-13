Правительство разрешило посадку на самолеты по биометрии в Шереметьево и Пулково

Правительство России подписало постановление о запуске пилотного проекта по проходу пассажиров на посадку в самолеты с использованием биометрических данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис заработает до конца первого полугодия 2026 года, эксперимент охватит 2026-2027 годы.

Согласно постановлению, эксперимент начнется 1 июля 2026 года и продлится до 1 апреля 2027 года. На первом этапе он коснется рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом, но при технической готовности инфраструктуры к пилоту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиаперевозчики. Биометрические данные пассажира считаются подтвержденными, если значение их соответствия векторам Единой биометрической системы составляет не ниже 0,9999 пункта.

Для получения услуги гражданам необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе – это можно сделать в уполномоченном банке или в специальных точках в аэропортах. От человека также потребуется дать согласие на обработку персональных данных.

Ранее первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова заявила о том, что россияне не спешат сдавать биометрию просто так: «Когда ты говоришь человеку «сдай биометрию», не объясняя ничего, наверное, человек напрягается. Другой вопрос, когда он видит конкретно, какие сервисы с биометрией получает».