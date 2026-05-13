T2 прокачала сеть на семи автотрассах Иркутского района

Качество мобильного интернета и звонков в сети Т2 стало еще выше на 21-м, 28-м и 57-м км Байкальского тракта, на 7-м км Мельничной пади, в Большом и Малом Голоустном, а также в поселках Добролет, Зорино-Быково, деревне Жердовка. Инженеры компании установили в этих районах новые базовые станции. Улучшения коснулись в том числе ближайших к автотрассам СНТ.

Это значит, что клиенты Т2 точно останутся на связи не только в городе и местах отдыха, но и во время выездов на Байкал, к Ангаре, Братскому водохранилищу, по дороге на дачу и на самих дачных участках.

Во время активного сезона отпусков любимая музыка, навигатор, звонки и мобильный интернет будут доступны клиентам Т2 на всех четырех трактах, ведущих к Байкалу (Байкальском, Голоустненском, Култукском, Качугском), а также еще на трех ключевых направлениях (Александровском, Мельничном, Московском трактах). Кроме того, специалисты Т2 расширили покрытие сети и обеспечили уверенный сигнал на трассе Тулун – Тайшет в районе популярного кафе «У Петра».

«В мае традиционно стартует сезон массовых выездов на природу. Как оператор, для которого комфорт абонентов в приоритете, мы заранее готовим сеть к повышенным нагрузкам и обеспечиваем качественной связью не только крупные населенные пункты и места отдыха, но и ведущие к ним автодороги. Наличие уверенного сигнала на протяжении всего путешествия – от выезда из дома до прибытия на локацию – важный момент, в том числе с точки зрения безопасности. Поэтому мы всегда подходим к решению задачи комплексно», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

Напомним, по результатам исследования DMTEL , проводившегося в феврале 2025 года, оператор T2 признан лидером по интегральной оценке качества мобильной связи на территории Иркутской области. Эксперты оценивали три показателя: покрытие сети, мобильный интернет и голосовую связь. Т2 показала наилучший итоговый результат по каждому из параметров. В частности, компания получила самую высокую интегральную оценку по совокупности показателей: возможности быстро и успешно получить доступ в интернет, отправить или загрузить данные, воспроизвести контент без задержки и искажений.

