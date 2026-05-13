Город Бодайбо снова остался без воды

Накануне, 10 мая, из-за активного ледохода на реке Витим водозаборную станцию «Роса» в городе Бодайбо Иркутской области вытолкнуло на берег, из-за чего население осталось без воды. На устранение аварии понадобилось более двух дней – вчера людям вернули водоснабжение. Однако сегодня снова возникли неполадки, о которых рассказали в пресс-службе администрации.

«[Ночью] из-за нехватки давления и завоздушивания системы остановлена емкость на 800 куб. м. В результате верхняя и центральная часть города остались без холодного водоснабжения. Аварийные работы ведутся», – сообщили власти.

Утром началось заполнение системы. Когда вода достигнет отметки в 500 куб. м, вода пойдет в сети котельных БМК и ЛЗДТ, на насосную станцию №6, а оттуда – в сети котельных МО‑44 и МК‑135.