Новости

Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Эксперт: Закрытие ресторанов в Иркутске – это следствие «естественного отбора»
«Работать по-старому уже не получится»: Эксперт объяснила причину массового закрытия ресторанов в Иркутске
«Массовое закрытие ресторанов в Иркутске не остановится»: эксперт о ситуации на рынке
Все материалы сюжета

Город Бодайбо снова остался без воды

Накануне, 10 мая, из-за активного ледохода на реке Витим водозаборную станцию «Роса» в городе Бодайбо Иркутской области вытолкнуло на берег, из-за чего население осталось без воды. На устранение аварии понадобилось более двух дней – вчера людям вернули водоснабжение. Однако сегодня снова возникли неполадки, о которых рассказали в пресс-службе администрации.

«[Ночью] из-за нехватки давления и завоздушивания системы остановлена емкость на 800 куб. м. В результате верхняя и центральная часть города остались без холодного водоснабжения. Аварийные работы ведутся», – сообщили власти.

Утром началось заполнение системы. Когда вода достигнет отметки в 500 куб. м, вода пойдет в сети котельных БМК и ЛЗДТ, на насосную станцию №6, а оттуда – в сети котельных МО‑44 и МК‑135.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес