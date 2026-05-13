Главу одного из иркутских банков признали виновным в хищении 900 млн рублей

Куйбышевский районный суд города Иркутска вынес приговор Сергею Равичу – бывшему председателю правления «Вашего личного банка», расположенного в городе Усть-Куте. Его признали виновным в хищении почти 900 млн рублей, следует из данных Ассоциации российских банков.

«Сергея Равича признали виновным в хищении средств кредитной организации в размере 873,6 млн рублей. Он приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу 700 тыс. рублей. Равичу также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год», – сообщили в ассоциации.

На имущество экс-банкира наложены аресты. У кредитной организации, которую он возглавлял, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций, поскольку она проводила высокорискованную кредитную политику.