Уведомления операторов «большой четверки» начнут приходить в MAX

Операторы «большой четверки» – Билайн, МТС, Мегафон и Т2 – заключили стратегические соглашения с национальным мессенджером MAX. Сотрудничество предполагает использование платформы для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений. Интеграция доступна всем российским операторам связи. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Пользователи смогут получать в MAX сообщения от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в различные сервисы. Уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам – «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления», которые будут отмечены специальным знаком верификации.

Особенно важные уведомления станут приходить только на доверенное устройство, указанное самим пользователем.

Ранее стало известно, что MAX хотя бы иногда используют 50% россиян, тогда как Telegram – 84%. При этом 41% респондентов используют оба мессенджера параллельно.