Распределительный центр «Пятерочки» начали строить в Иркутском округе

Неподалеку от кладбища и объездной дороги микрорайона Ново-Ленино, на участке, который относится к Иркутскому округу, начали строить распределительный центр «Пятерочки». Об этом СИА сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На частной территории идет строительство распределительного центра российской сети продовольственных магазинов «Пятерочка». Работы ведутся согласно проектной экспертизе», – сообщили агентству.

Содействие в реализации проекта оказала Корпорация развития Иркутской области, с которой X5 Group, управляющая сетью «Пятерочка», заключила соглашение о сотрудничестве.

Новый объект будет включать мультитемпературный склад площадью до 50 тысяч квадратных метров. Запуск центра намечен на первый квартал 2027 года. По планам X5 Group, проект позволит сократить затраты на перевозки для местных производителей, расширить географию поставок товаров из региона, создать до 500 новых рабочих мест.

Напомним, что в Иркутской области строится крупный склад OZON, а на территории Ангарского городского округа запланировано строительство крупного склада Wildberries площадью 150 тыс. кв. м. Дополнительно компания «Сервико» планирует реализовать проект распределительного центра площадью 35 тыс. кв. м в Ленинском районе Иркутска, открытие которого запланировано на 2028 год.

По данным аналитиков, в настоящее время в России наблюдаются завершение ажиотажного спроса и снижение цен на строительные материалы: это повлияло на сокращение динамики роста стоимости строительства складов. Данные изменения свидетельствуют о стабилизации рынка.