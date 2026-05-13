Фонд Марины Седых вошел в ТОП-200 благотворительных фондов России

Фонд Марины Седых вошел в топ-200 лучших корпоративных фондов по версии агентства AK&M. Среди 199 организаций, учрежденных крупными компаниями, он занял 104-е место.

Благотворительный фонд Марины Седых впервые вошел в рейтинг агентства AK&M, который публикуется с 2022 года. Оценка участников базировалась на объеме расходов на социальные программы за 2025 год, согласно данным официальной налоговой отчетности. Обязательным условием для включения в список было упоминание деятельности фонда в корпоративных отчетах об устойчивом развитии за 2024 год.

В 2025 году Благотворительный фонд Марины Седых направил почти 72 млн рублей на социальные программы в регионах присутствия Иркутской нефтяной компании (ИНК). Среди ключевых проектов — «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы» и « Здоровье — детям !».