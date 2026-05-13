В Жигаловском и Качугском районах Приангарья закрыли понтонные переправы через Лену из-за паводка

В Иркутской области 13 мая в 14:00 закрыто движение для всех видов транспорта по двум понтонным переправам через реку Лена. Ограничения введены из-за критически высокого уровня воды и коснулись переправ в Жигаловском и Качугском районах. Движение сохраняется только для пешеходов.

Согласно оперативной информации дорожных служб, в Жигаловском районе закрыта переправа на 8 км автодороги Жигалово – Казачинское в районе села Тутура. В Качугском районе прекращено движение через Лену на автодороге Верхоленск – Магдан в поселке Верхоленск. Ограничения продлятся до спада уровня воды в реке до безопасных значений.

Пешеходам разрешено пользоваться понтонными переходами, однако также рекомендуется соблюдать осторожность вблизи водных объектов.

