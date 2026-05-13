Альфа-Банк запустил вклад со ставкой до 22% годовых

Альфа-Банк представил новый вклад с доходностью до 22% годовых с капитализацией процентов. Предложение действует до 31 мая 2026 года и рассчитано на краткосрочное размещение средств на фиксированных условиях.

Максимальная ставка доступна при сумме вклада от 10 000 до 50 000 рублей сроком на 62 дня. Проценты начисляются ежемесячно и могут капитализироваться, увеличивая итоговую доходность, либо выплачиваться на отдельный счёт.

Вклад открывается один раз на клиента и не предусматривает пополнение или частичное снятие средств в течение срока. По окончании срока возможно автоматическое продление на условиях, действующих на дату пролонгации.

Предложение ориентировано на клиентов, которые недавно начали пользоваться продуктами банка, а также на тех, кто не размещал средства во вкладах в Альфа-Банке в течение последнего года и и не поддерживал значимые остатки на текущих и накопительных счетах.

