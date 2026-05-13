Альфа-Банк внедрил AI-интерфейс для работы с банковскими сервисами

Альфа-Банк первый из банков внедрил готовые MCP серверы для внешних интеграций. Это новый подход к интеграции, который позволяет работать с банковскими сервисами через AI-агентов. Решение построено на стандарте Model Context Protocol (MCP) и формирует альтернативный способ взаимодействия с API.

Если раньше для интеграции требовалась работа с документацией и кодом, теперь достаточно подключить AI-агента и задать запрос на обычном языке.

«Альфа-банк в очередной раз доказал, что является инновационным техно-банком. Внедрение технологии MCP меняет сам принцип взаимодействия с API: вместо получения данных пользователь сразу получает ответ. Например, можно спросить: “Где в Альфа-Банке сегодня выгоднее купить валюту?” — и получить актуальные курсы из отделений, сравнение и аналитику. Это первый шаг к трансформации модели API, мы оборачиваем традиционные сервисы в новые протоколы, проверяем применимость технологий к традиционным банковским продуктам», — отметил Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц.

Решение предлагает вектор развития технологий в ближайшем будущем — это технологический энейблер для сокращения Т2М от запроса данных к получению результата. Вместо традиционной разработки и интеграции — запрос в свободной форме — формирование аналитических выводов — и ускорение принятия решений. Это особенно актуально для сценариев, где важны скорость, точность и работа с актуальными данными.

Ключевое отличие MCP — в гибкости. В отличие от классических API с фиксированной структурой запросов, здесь взаимодействие строится как диалог: система учитывает контекст и адаптируется под задачу.