«Цифра банк» с 1 мая 2026 года обновил ставки по вкладам

«Цифра банк» 1 мая 2026 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад», «Свободный» и «Быстрый доход» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 8,70% до 12,70% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов составляют от 9,90% до 12,83% годовых в рублях.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 1 мая 2026 года:

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализации процентов 91 день 12,70% 12,83% 180 дней 12,00% 12,29% 395 дней 10,80% 11,40% 730 дней 9,60% 10,53% 1095 дней 8,70% 9,90%

