«Цифра банк» с 1 мая 2026 года обновил ставки по вкладам

«Цифра банк» 1 мая 2026 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад», «Свободный» и «Быстрый доход» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.
Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 8,70% до 12,70% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов составляют от 9,90% до 12,83% годовых в рублях.
Процентные ставки по «Цифра вклад» с 1 мая 2026 года:
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
12,70%
|
12,83%
|
180 дней
|
12,00%
|
12,29%
|
395 дней
|
10,80%
|
11,40%
|
730 дней
|
9,60%
|
10,53%
|
1095 дней
|
8,70%
|
9,90%
