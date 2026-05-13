Alfa Pay от Альфа-Банка позволяет оплачивать покупки офлайн

Технология Alfa Pay от Альфа-Банка позволяет совершать покупки даже без доступа к интернету и мобильной связи.

Пользователям Android для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести его к терминалу. Пользователи iOS могут выбрать «Оплату телефоном» в приложении банка и оплатить через BLE (Bluetooth Low Energy).

Пока смартфон подключен к интернету, приложение заранее получает токены для оплаты, поэтому пользователь может совершить до 10 покупок без подключения к сети. Кэшбэк на операции через Alfa Pay начисляется также, как и при оплате картой.