«Цифра банк» с 1 мая изменил ставки по накопительным счетам

«Цифра банк» с 1 мая 2026 года изменил ставки по Тарифу «Накопительный Цифра счет» в рублях для физических лиц и по Тарифу «Накопительный Цифра счет Прайвет» в рублях для клиентов, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.

Клиенты банка могут открыть «Накопительный Цифра счет» с начислением на минимальный или ежедневный остаток на любую сумму. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений. Процентная ставка при начислении на минимальный остаток составляет 10% годовых в рублях, при начислении на ежедневный остаток – 8% годовых в рублях.

Для клиентов Private Banking доступен «Накопительный Цифра счет Прайвет». По таким счетам предусмотрена повышенная процентная ставка, которая начисляется на сумму до 15 млн рублей. При начислении на минимальный остаток она составляет 12%, при начислении на ежедневный остаток – 10% годовых в рублях. На сумму свыше 15 млн рублей начисляется базовая процентная ставка в размере 10% годовых в рублях при начислении на минимальный остаток и 8% годовых в рублях при начислении на ежедневный остаток.

С более подробной информацией по условиям сберегательных продуктов «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Подробные условия по накопительным счетам для клиентов Private Banking доступны по ссылке.

