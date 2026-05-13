«Хотят 15% годовых при минимальном риске»: Альфа-Банк выяснил, как богатые клиенты планируют спасать капитал в 2026 году

Крупнейшее исследование Альфа-Банка «Барометр крупного капитала» показало парадокс: состоятельные инвесторы напуганы налогами и инфляцией, но их аппетиты к доходности огромны. Почему личный банкир для них важнее искусственного интеллекта и какие стратегии они выбирают в эпоху неопределённости?

Консервативный настрой и фокус на сохранении капитала

60% респондентов ожидают, что экономика в 2026 году будет развиваться в условиях ограниченной динамики: 40% прогнозируют практически нулевой рост, ещё 20% — умеренный рост. При этом 24% ждут умеренного снижения экономики.

Такие ожидания формируют консервативный подход к управлению капиталом. 73% опрошенных назвали обеспечение стабильной долгосрочной доходности ключевой задачей. На втором месте — развитие собственного бизнеса и инвестиционные проекты в России (23%). Ещё 14% уделяют внимание диверсификации активов, а 13% — актуализации стратегии управления капиталом и вовлечению следующего поколения в управление активами.

Высокий спрос сохраняется на надёжные инструменты с низким уровнем риска. Для достижения целевой доходности при умеренном риске эксперты рекомендуют консервативную структуру портфеля — значительную долю активов в облигациях федерального займа, корпоративных облигациях высокого кредитного качества, фондах денежного рынка и депозитах.

При этом ожидания по доходности остаются достаточно высокими. 41% респондентов считают приемлемой доходность не ниже 15% годовых при минимальном риске. Ещё 43% готовы принимать ограниченный риск ради доходности от 20% годовых.

Главные риски: налоги, инфляция и неопределённость

Ключевым риском для экономики 62% опрошенных называют увеличение налоговой нагрузки и возможные изменения налоговых правил. Для владельцев капитала этот фактор напрямую связан с динамикой прибыли компаний и доходностью инвестиций.

На втором месте — рост внешней неопределённости (47%). При этом клиенты отмечают, что влияние внешних факторов на операционную среду постепенно снижается, что говорит о способности бизнеса и финансовой системы адаптироваться к новым условиям.

Среди внутренних рисков 40% респондентов выделяют возможные изменения регуляторной повестки, а 37% — ускорение инфляции или сочетание инфляционного давления с замедлением экономики.

Ожидания по персональной инфляции при этом остаются заметно выше официальных ориентиров: 71% опрошенных считают, что их личная инфляция в 2026 году превысит 8%, из них 37% ожидают уровень выше 12%. Только 4% рассчитывают на инфляцию ниже 5%.

Высокая неопределённость влияет и на горизонт планирования. Более половины состоятельных клиентов (55%) считают оптимальным краткосрочное финансовое планирование сроком до одного года: 28% ориентируются на горизонт 6–12 месяцев, ещё 27% — на срок до полугода. Ещё 15% готовы строить инвестиционные планы на 1–1,5 года, а 14% — на 1,5–3 года.

В международной повестке большинство респондентов также исходят из сценария статус-кво: 45% ожидают сохранения текущих условий взаимодействия с западными странами при стабильных отношениях со странами-партнёрами. По 17% респондентов рассчитывают либо на постепенное расширение деловых контактов, либо, наоборот, на осложнение отношений.

Личная экспертиза важнее технологий

Несмотря на растущий интерес к цифровым инструментам, ключевую роль при принятии инвестиционных решений по-прежнему играет личная экспертиза. На неё опираются 70% участников исследования. Ещё 40% используют информацию из открытых деловых источников и СМИ, столько же — рекомендации внешних консультантов и банков. 29% ориентируются на профильных экспертов в рамках собственного бизнеса, 21% — на специализированные Telegram-каналы.

Отдельный блок исследования был посвящён использованию искусственного интеллекта. Сегодня 65% состоятельных клиентов не применяют ИИ при управлении капиталом: 34% признают, что пока не разобрались в технологии, ещё 31% указывают на недостаточный уровень доверия.

21% используют ИИ ограниченно — для рутинных задач, например сбора и обработки информации, а 20% рассматривают его как дополнительный источник «второго мнения». Активно используют ИИ при принятии финансовых решений лишь 2% респондентов.

Результаты исследования показывают, что в 2026 году обеспеченные инвесторы делают ставку на устойчивость капитала, гибкость стратегий и возможность быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Новые технологии при этом воспринимаются скорее как вспомогательный инструмент, способный ускорить анализ и повысить удобство работы с данными, но не заменить профессиональную экспертизу.