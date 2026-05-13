Вклад «Перспективный» стал ещё выгоднее: Солид Банк предложил новые условия для сбережений

Солид Банк обновил условия по вкладу «Перспективный». Теперь ставка стала лестничной, срок вклада сократился, а досрочное расторжение стало выгоднее.

Что изменилось:

1. Ставка стала лестничной

Теперь процентная ставка лестничная. Срок вклада разбит на 3 периода, и для каждого установлено значение процентной ставки1-180 день — 13% годовых, 181-365 день — 12,5% годовых, 366-545 день — 11,5% годовых.

2. Срок вклада стал меньше

Срок вклада сократился. Вклад теперь открывается на срок — 545 дней (ранее вклад открывался на 730 дней).

3. Досрочное расторжение стало выгоднее

Теперь вклад можно закрыть досрочно по льготным периодам с полным сохранением процентов за каждый процентный период: 1-180 день, 181 – 365 день, 366 – 545 день. За неполный процентный период проценты пересчитываются по ставке «до востребования», сумма излишне выплаченных процентов удерживается из суммы вклада.

Например, вклад можно закрыть после первого периода — с 1 по 180 день, и получить все начисленные проценты за этот срок по ставке 13% годовых.

Остальные условия остаются прежними:

Сумма — от 50 000₽ до 10 млн ₽

Выплата процентов — ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем начисления процентов, а также в день окончания срока вклада.

Пополнение — предусмотрено в течение первых 60 календарных дней.

Пролонгация — автоматическая пролонгация на условиях вклада «Перспективный», действующих на момент пролонгации.

Также допустимо увеличение процентной ставки на 0,3 % при оформлении дебетовой карты по ТП «Солид ПРЕМИУМ», ТП «Зарплатный», ТП «Сотрудник».

«Оформить вклад можно в офисах Солид Банка в: Альметьевске, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Елизово, Ижевске, Иркутске, Казани, Красноярске, Москве, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, Туле, Уфе, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Подробнее с новыми условиями можно ознакомиться на странице вклада "Перспективный"», – говорится в сообщении банка.