Вклад «Пенсионный» Солид Банка — в топ-10 лучших для пенсионеров в апреле

Аналитический департамент «Выберу.ру» составил рейтинг Лучшие вклады для пенсионеров в апреле 2026 года. В ходе исследования были проанализированы текущие условия рублёвых вкладов для старшего поколения в ТОП-100 банков страны по активам, и рассчитаны наиболее выгодные вкладчикам варианты. При составлении рейтинга учитывались не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы как:

срок вклада;

минимальная сумма вклада;

условия начисления процентов, включая капитализацию, лестничные проценты;

реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия;

дополнительные возможности для вкладчиков — пополнение/снятие части сумм или процентов, онлайн оформление, др.;

условия досрочного расторжения договора вклада;

значимость банка на финансовом рынке.

Вклад «Пенсионный» Солид Банка вошел в число лидеров этого рейтинга и занял 9 место из предложений банков. Вклад занял свое место в рейтинге из-за привлекательной ставки и гибких условий.

Вкладчики могут выбрать 2 срока размещения средств: на 180 дней или на 367 дней. От срока зависит и процентная ставка: 14% годовых* на 180 дней или 12,5%* годовых на 367 дней (*с учетом надбавки на 1,5% для клиентов, получающих пенсию на счет дебетовой карты/для клиентов, предоставивших в банк заявление в СФР о перечислении пенсии на счет, открытый в Солид Банке).

Основные условия вклада:

Срок — 180 или 367 дней,

Сумма — от 50 000 ₽ до 10 млн ₽,

Базовая процентная ставка — 12,5% годовых на 180 дней, 11% годовых на 367 дней. Возможно повышение ставки на 1,5% при выполнении ряда условий.

Капитализация — есть, ежемесячно (на выбор при оформлении вклада),

Выплата процентов — на выбор: ежемесячно на счет вклада (капитализация) или ежемесячно на текущий счет/счет карты. Производится в первый рабочий день месяца, а также в день окончания срока вклада.

Пополнение — в течение первых 60 календарных дней.

Пролонгация — автоматическая, на условиях, действующих на момент пролонгации.

«Оформить вклад можно в офисах Солид Банка в 18 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Тула, Уфа, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск. Подробнее на сайте банка», – говорится в сообщении банка.