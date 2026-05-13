Альфа-Банк укрепил позиции на рынке факторинга

Альфа-Банк получил признание от Ассоциации факторинговых компаний за лучшие позиции на рынке по итогам 2025 года. Награды получены в трех номинациях: «Лидер по объему портфеля», «Лидер по числу активных клиентов малого и среднего предпринимательства (МСП)» и «Лидер по портфелю факторинга МСП».

Ассоциация факторинговых компаний — профессиональное объединение участников рынка факторинга в России. Альфа-Банк также является членом ассоциации. АФК ежегодно определяет компании, достигшие выдающихся результатов по итогам прошедшего года.

Для Альфа-Банка 2025 год стал рекордным по объемам факторингового финансирования – банк выплатил почти 2,3 трлн рублей компаниям микро-, малого, среднего и крупного бизнеса, а доля банка на рынке факторинга по этому показателю достигла 22%. Портфель на конец года составил 471 млрд рублей, из них почти 34 млрд рублей приходится на портфель в сегменте МСП. В 2025 году факторинговые решения Альфа-Банка выбрали 2488 клиентов, а рост клиентской базы вдвое превысил темпы рынка факторинга в целом.

«Основной драйвер развития факторингового направления Альфа-Банка — работа с клиентами всех сегментов бизнеса. Мы финансируем дебиторскую и кредиторскую задолженность как крупнейших компаний страны, так и совсем небольших предприятий. Работаем со всеми отраслями на рынке и каждому клиенту предлагаем высокое качество сервиса и цифровые решения, позволяющие получать факторинговое обслуживание максимально удобно и оперативно. В прошедшем году мы продолжили вкладывать ресурсы в цифровизацию и автоматизацию процессов — как внутренних, так и внешних, напрямую связанных с впечатлениями клиентов. Темпы роста нашей клиентской базы и объемы финансирования подтверждают, что усилия не напрасны. 14% новых клиентов на рынке факторинга в прошлом году выбрали нас, и каждый пятый рубль по факторингу в России был выплачен именно Альфа-Банком», — поделился Павел Шишов, управляющий директор по факторингу в Альфа-Банке.