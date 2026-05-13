Альфа-Банк приступил к финансированию восстановления объектов культурного наследия в российских городах

Альфа-Банк заключил первый кредитный договор в рамках программы льготного кредитования инвесторов, которые реализуют проекты по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН). Программа запущена по поручению президента в конце 2024 года. Ее оператором является ПАО ДОМ.РФ.

Первый инвестиционный договор Альфа-Банка затрагивает восстановление сразу двух исторических объектов в Перми, построенных в середине XIX и в начале XX веков.

«Для Альфа-Банка важны такие проекты. Сохранение зданий позволяет поддерживать исторический облик городов и при этом помогает им развиваться. Это также важно для инвесторов и предпринимателей, готовых вкладывать свои ресурсы и время в восстановление исторических построек. Мы рады возможности сотрудничать с ДОМ.РФ и использовать потенциал государственной программы для поддержки бизнеса», — сказала руководитель департамента кредитования корпоративного бизнеса Альфа-Банка Елена Потемкина.

«ДОМ.РФ комплексно реализует проекты, направленные на восстановление объектов наследия, с участием бизнеса, банков, руководства регионов и общественных организаций. Для нас важно, что Альфа-Банк приступил к финансированию таких проектов, помогая обеспечить синергию интересов бизнеса и государства. Сегодня инвесторам передано уже более 500 исторических объектов по всей стране, по многим из них уже готовится проектная документация или ведутся реставрационные работы. Мы со своей стороны продолжаем развивать программу по сохранению ОКН, упрощать взаимодействие между бизнесом и органами охраны исторических памятников, делимся экспертизой с участниками программы на всех этапах, чтобы интерес к ней продолжал расти, и в разных регионах страны появлялись новые бизнес-проекты и общественные пространства, открытые в восстановленных исторических зданиях», — отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Инвестор планирует восстановить два уникальных объекта:

«Дом, где в 1902-1903 гг. жила Л.А. Фотиева». Этот дом был построен в 1842 году пароходчиком Степаном Стуковым. Позже домом владела его вдова Александра Стукова. Здание стало важным общественным центром: в 1860-х здесь размещались публичная библиотека и статистический комитет. В 1902-1903 годах здесь жила Лидия Фотиева, которая в дальнейшем стала секретарем Владимира Ленина.

«Дом Пермского Инженерного Товарищества» — здание было возведено в 1909 году по проекту архитектора Кронида Икорского. Сооружение выполнено в стиле модерн из красного кирпича. Первоначально дом строился для нужд инженерного товарищества, которое было организовано в 1906 году. Цель товарищества — торговля техническими и электрическими принадлежностями, производство технических работ и установок, составление технических проектов и т.п. Позже в 1910 году в доме Инженерного Товарищества был открыт один из первых в Перми электротеатров — синематограф «Триумф» со струнным оркестром.

В апреле 2026 года Альфа-Банк также заключил кредитный договор под 4% годовых в отношении пилотного ОКН — «Дом Арсения Юрина» в Самаре, который был возведен в 1900 году по проекту Александра Щербачёва. Архитектурный стиль можно определить как неорусский, с укреплёнными элементами декора фасада и нотками модерна, который представлен изысканными металлическими ограждениями балконов. После революции здание использовалось как коммунальная квартира, а позже — как гостиница. В 2011 году дом выбрали одной из локаций для съемок сериала «Жизнь и судьба» по одноименному роману Василия Гроссмана. Самым известным жителем дома Юрина можно считать художника театра и живописца Александра Васильева, жившего в этом доме до революции 1917 года.