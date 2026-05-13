В России могут ввести эскроу‑счета для строительства гостиниц

Правительство России обсуждает внедрение механизма эскроу-счетов при строительстве гостиниц для защиты частных инвесторов. Целесообразность применения такого инструмента, уже работающего в жилищном строительстве, рассмотрели на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 21 апреля. Сейчас закон о долевом строительстве на гостиницы не распространяется, и при банкротстве девелопера покупатель номера становится кредитором четвертой очереди. Об этом пишет газета «Известия».

«Распространение механизмов проектного финансирования и счетов эскроу на этот сектор может стать важным стимулом для развития туристической инфраструктуры в РФ. Такой подход позволит привлечь в отрасль частный капитал, поскольку инвестиции в возведение гостиниц станут более понятными и защищенными для граждан. Это особенно актуально в условиях ограниченного банковского кредитования», – заявила аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.

Дополнительный приток средств, по ее оценке, поможет ускорить строительство современных отелей категории «три звезды» и выше в регионах с растущим турпотоком.

Член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев пояснил, что часть инвесторов уже переориентируется с покупки квартир на приобретение гостиничных номеров и сервисных апартаментов. По его словам, рынок арендных квартир перенасыщен, доходность упала до 2-4% годовых, тогда как гостиничный номер под управлением сетевого оператора обещает до 12% годовых, а в курортных проектах – до 17-18%. Регулирование может также коснуться апартаментов и общежитий для персонала отелей, однако решения пока находятся в проработке профильных ведомств.