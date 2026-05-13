Продажи автомобилей с пробегом в Иркутской области в апреле выросли на 5%

Спрос на автомобили с пробегом в апреле показал положительную динамику. По данным Дром, за месяц в Иркутской области продажи выросли на 5% по сравнению с мартом текущего года.

Среди сотни популярных моделей в апреле доля продаж бюджетных авто по стоимости «до миллиона» рублей составила 78%, а в ценовом сегменте 1–1,5 млн рублей – 12%. Если смотреть по срезу моделей, то среди сотни продаваемых в апреле спрос вырос в два раза на Лада Калина и на 72% на Suzuki Grand Vitara. А также за месяц на 60-50% выросли продажи Toyota Succeed, Volkswagen Tiguan, BMW X5, Nissan Expert и Nissan Wingroad.

А вот самыми дорогими моделями проданным в апреле на площадке стали: Porsche 911 (16,5 млн рублей), BMW X7 (13,4 млн рублей), и RAM 1500 (10,8 млн рублей).

Среди всех брендов в апреле больше всего продажи выросли у немецких моделей на 17%. При этом их доля составляет всего 6%. Лидерами продаж стали Mercedes-Benz C и E класса. На третье место поднялся BMW 5 серии, а Volkswagen Polo опустился на четвертое место.

Отечественные модели в апреле выбирали на 12% чаще. Их доля составляет 12%. Тройка лидеров осталась неизменной в нее вошли Лада 2107, Лада 4x4 2121 Нива и Лада 2106.

Продажи корейских авто с пробегом выросли на 11% за месяц с долей рынка в 4%. Лидерами остаются Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Sportage.

Продажи китайских марок выросли на 6%. При этом их доля составила 2%. На первом месте остается Chery Tiggo 7 Pro Max. На второе с четвертого поднялся OMODA C5, а Geely Coolray замыкает тройку.

Модели европейских и американских брендов выбирали на 5% чаще, чем в марте. Их доля составляет 5%. Популярными авто стали Ford Focus, Renault Logan и Renault Duster.

Японские модели, которые занимают 70% вторичного рынка региона, выбирали на 3% чаще, чем в марте. Лидеры остались неизменны это Toyota Corolla, Toyota Camry и Toyota Corolla Fielder.

При этом за первые четыре месяца рост продаж составил 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.