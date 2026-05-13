Число открытых вкладов в апреле выросло на 26,8%

Количество открытых вкладов на платформе Финуслуги в апреле 2026 года выросло на 26,82% в годовом выражении. Это произошло на фоне продолжающегося снижения доходности депозитов: средняя ставка по вкладам, оформленным на маркетплейсе, за год снизилась с 21,3 до 14,97% годовых.

Средний размер одного вклада при этом увеличился на 8,06%, до 462,7 тыс. рублей.

В лидерах по популярности остаются трехмесячные вклады, хотя их доля впервые с августа 2025 года упала ниже 50% и составила в апреле 46,33%. Доля полугодовых вкладов, находящихся на втором месте, выросла сразу на 8,44 процентного пункта к марту и на 12,9 процентного пункта в годовом выражении, достигнув 42,19%. Совокупная доля вкладов сроком до полугода включительно составила 94,38% от числа всех оформленных на платформе депозитов по итогам апреля.

Напомним, что на последнем заседании Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых.