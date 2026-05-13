Аудитория нелегальных каналов такси в РФ за полтора года выросла втрое

Количество нелегальных каналов вызова такси в соцсетях и мессенджерах за полтора года выросло почти втрое – с 4,1 тыс. до 11,3 тыс. сообществ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аппарата зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского и Объединение самозанятых России.

Совокупная аудитория этих каналов оценивается в 22,7 млн человек.

Аналитики опросили почти 10 тыс. пассажиров в Казани, Самаре, Новосибирске, Тюмени и Нижнем Новгороде и выяснили, что 85,5% респондентов боятся ездить с нелегалами, однако 44,3% готовы рисковать ради более низкой цены. «Эта модель поведения вынужденная и обусловлена не только экономией, но и отсутствием доступной альтернативы перевозок», – полагают эксперты. 56,5% опрошенных осознают, что в случае ДТП у водителя нет материальной ответственности.

В такси «Максим» причиной роста нелегальных чатов назвали несоответствие действующего регулирования реальной структуре рынка.

«Сегодня одни и те же требования распространяются как на профессиональные таксопарки, так и на частных водителей на личных автомобилях, для которых перевозки являются подработкой или эпизодической деятельностью. Но это разные экономические модели», – отметили в компании.

По данным «Известий», в описаниях таких чатов указаны тарифы, а в каждом из них числятся тысячи и даже десятки тысяч водителей и пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году медианная зарплата таксистов по России превысила 148,4 тысячи рублей, что на 39% больше, чем годом ранее. Самые высокие предложения поступают из Дагестана, Северной Осетии и Приморского края — там заработок может достигать 190 тысяч рублей.