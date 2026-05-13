«Это фейк»: Силуанов официально исключил заморозку вкладов россиян

На фоне тревожных слухов в социальных сетях министр финансов Антон Силуанов сделал официальное заявление. Он категорически опроверг планы по заморозке банковских вкладов граждан и заверил, что такие предложения даже не рассматриваются, передаёт РИА Новости.

«Это фейковые вбросы», — заявил глава Минфина, подчеркнув, что все ключевые изменения в налоговой системе уже приняты. По его словам, сейчас фокус правительства смещён на балансировку бюджета для обеспечения макроэкономической устойчивости, а не на конфискационные меры.

Силуанов призвал граждан не хранить сбережения «под подушкой»

В России сложилась парадоксальная ситуация, на которую ранее обратил внимание министр финансов Антон Силуанов. По его словам, у большинства граждан есть сбережения, но эти средства лежат «мёртвым грузом»: они не приносят доход владельцам и не работают на экономику страны.

«Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять?» — задал риторический вопрос глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что хранение наличных дома неминуемо ведёт к их обесцениванию из-за инфляции. Чтобы капитал начал работать, его необходимо инвестировать в финансовые инструменты — от консервативных банковских депозитов и облигаций до более доходных акций и паёв в инвестиционных фондах.

Деньги должны работать

Тему важности внутренних сбережений поддержала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что после 2022 года западные рынки капитала закрылись для российских компаний. В результате деньги граждан внутри страны стали практически единственным источником финансирования экономики.

«Сейчас мировые сбережения как источник финансирования нам недоступны. У нас есть только российские сбережения», — констатировала глава ЦБ.

Именно эта зависимость от внутреннего ресурса, по её словам, стала причиной того, что высокая инфляция и высокая ключевая ставка превратились в «новую норму» для экономики. «Это новая реальность, а не аномалия», — подчеркнула Набиуллина.

Статистика и прогнозы

Данные Банка России подтверждают доверие граждан к банковской системе. В 1-м квартале 2026 года объём средств физических лиц на счетах вырос на 0,4% и достиг 67,4 трлн рублей.

Прогнозы аналитиков ВТБ также оптимистичны. Ожидается, что в первом полугодии рынок сбережений сохранит положительную динамику с ежемесячным приростом на 1–2%. Хотя во втором полугодии темпы роста замедлятся, по итогам года совокупный объём пассивов населения в банковской системе может вырасти примерно на 10%.