«Идеальный шторм» вместо «зелёного перехода»: прогноз для нефтяников от Марины Седых

Марина Седых, сооснователь Иркутской нефтяной компании и основатель Академии бизнеса МС, выступила на Альфа-Саммите и дала оценку вызовам, стоящим перед российским ТЭК. По её мнению, главная угроза сейчас — не мировой тренд на экологию, а необходимость выживать в условиях «идеального шторма».

«Главный вызов для российской нефтегазовой отрасли сегодня — это не „зелёный переход“, а комплексная адаптация к условиям, которые называют идеальным штормом. Российским нефтяникам сейчас важнее решать логистические и технологические проблемы, чем опасаться увеличения доли ВИЭ в ближайшей перспективе», — заявила спикер.

На вопрос о том, как стать лидером через 10 лет, Седых ответила однозначно: ставка должна быть сделана на технологии и культуру.

«Я хотела бы, чтобы компании нефтегазовой отрасли продолжили массовое внедрение наилучших доступных технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду... а также развивали культуру производственной безопасности как неотъемлемый элемент общей корпоративной культуры», — подчеркнула она.

Напомним, Альфа-Саммит, организованный Альфа-Банком 28 апреля, стал площадкой для диалога между бизнесом и властью. В мероприятии приняли участие собственники и руководители крупных компаний, а также представители регуляторов. Среди спикеров были председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников и другие ключевые фигуры российской экономики.