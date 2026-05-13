«Готовить телегу зимой»: Минфин меняет цену отсечения нефти для спасения бюджета

Министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости пересмотреть цену отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Главная цель — сделать бюджет устойчивым к любым шокам, включая обвал цен на «чёрное золото», передаёт РИА Новости.

Суть изменений

Сейчас бюджетное правило работает с ценой отсечения в $59 за баррель. Все доходы сверх этой суммы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ранее планировался плавный график снижения этой планки, но текущая ситуация требует более решительных мер.

«Цена отсечки должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть. Важно, чтобы при любом раскладе расходы бюджета были обеспечены источниками финансирования», — подчеркнул Силуанов.

Зачем это нужно?

По словам министра, ведомство готовит «финансовую подушку» на случай изменения мировой конъюнктуры.

«Телегу нужно готовить зимой, а сани — летом. Мы продолжаем работать над повышением устойчивости бюджета к волатильности нефтегазовых доходов», — пояснил глава Минфина.

Снижение базовой цены на нефть со следующего года позволит активнее пополнять ФНБ. Силуанов напомнил, что этот фонд является ключевым инструментом для стабилизации курса рубля в условиях закрытых внешних рынков.