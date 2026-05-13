Сбербанк в апреле нарастил чистую прибыль на 21,1% до 166,8 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ за апрель 2026 года выросла на 21,1% год к году и составила 166,8 млрд рублей, рентабельность капитала достигла 22,9%. За первые четыре месяца банк заработал 657,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 21,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Президент банка Герман Греф назвал системное масштабирование генеративного ИИ драйвером роста операционной эффективности.

«В апреле чистая прибыль Банка выросла на 21,1% г/г до 166,8 млрд рублей, рентабельность капитала составила 22,9%. По основным направлениям кредитования наблюдался стабильный спрос со стороны клиентов. Корпоративный портфель увеличился на 1,3% за месяц в реальном выражении и превысил 31,1 трлн рублей. Розничный сегмент вырос на 0,8% до 19,4 трлн рублей: положительная динамика наблюдалась как в ипотеке, так и в потребительском кредитовании», — сообщил Герман Греф. Он также отметил, что Kandinsky 6.0 Image вдвое быстрее справляется со сложными запросами, а отношение операционных расходов к доходам улучшилось до 25,9%.

Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц до 19,4 трлн рублей, портфель потребкредитов увеличился на 0,6% впервые с августа 2025 года. Ипотечный портфель прибавил 1% за месяц до 12,9 трлн рублей, а выдачи рыночной ипотеки выросли более чем в 3,5 раза год к году. Корпоративный портфель увеличился на 1,3% до 31,1 трлн рублей. Средства физлиц выросли на 2,1% до 34,3 трлн рублей. Количество активных розничных клиентов достигло 110,6 млн человек, а подписчиков СберПрайм — 22 млн. Банк был признан лучшим для сбережений по версии Frank RG.